Sabato 20 febbraio si inaugura l'Area Cani di Velate (Di lunedì 15 febbraio 2021) I lavori sono già conclusi e gli amici a quattro zampe avranno uno spazio in più sul territorio in cui giocare e divertirsi, il tutto in totale sicurezza per loro e per i loro padroni. Sarà ufficialmente inaugurata Sabato 20 febbraio alle 15.30, con una simbolica cerimonia nel pieno rispetto dei protocolli anti-contagio, la nuova Area Cani di Velate, realizzata dall'Amministrazione Comunale in uno spazio dedicato del parco di via Volta. Al simbolico taglio del nastro sarà presente il Sindaco Lisa Mandelli, il consigliere delegato al Benessere animale, Alessio Penati, oltre ai tecnici comunali che hanno portato a termine i lavori in anticipo sui tempi programmati. Si tratta infatti di un intervento fortemente richiesto dalla cittadinanza Velatese che, nel giro di poche settimane, ...

Ultime Notizie dalla rete : Sabato febbraio Appuntamenti e scadenze: settimana del 15 febbraio 2021

... Tesoro - Comunicazione BOT Aziende : Bb Biotech - CDA: Rapporto annuale 2020 ENI - Appuntamento: Presentazione analisti Sabato 20/02/2021 Scadenze Fiscali : ENASARCO - Termine per il versamento dei ...

Laura Perselli, prime rivelazioni dall'autopsia: sarebbe stata strangolata

Dall'autopsia le prime conferme: Laura Perselli sarebbe stata strangolata con una collana o con una corda. L'esame eseguito sabato 13 febbraio sul corpo della donna confermerebbe in prima battuta la morte per soffocamento, anche se risposte certe si avranno solamente entro una decina di giorni. L'ipotesi degli ...

Sabato 13 e domenica 14 febbraio, neve a San Valentino: ecco dove Adnkronos Sabato 20 febbraio si inaugura l’Area Cani di Velate

I lavori sono già conclusi e gli amici a quattro zampe avranno uno spazio in più sul territorio in cui giocare e divertirsi, il tutto in totale sicurezza per ...

Il mercato del Bologna ai raggi x. Rosso da big ma i conti non tornano

U n anno senza Joey Saputo. L’ultima visita del presidente a Bologna risale esattamente al 15 febbraio 2020 in occasione della sfida persa al Dall’Ara contro il Genoa per 0-3. Da allora i rossoblù han ...

