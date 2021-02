Russia e Turchia in Siria. L’eterna battaglia tra il sultano e lo zar (Di lunedì 15 febbraio 2021) In primo luogo, dobbiamo comprendere il perché la Siria è importante. Geograficamente, la Siria è a centro di tutti gli oleodotti che dal Medio Oriente vanno all’Europa. Quindi, se gli Usa avessero vinto in Siria, sarebbero stati in grado di controllare l’unica fonte energetica dell’Europa. Invece è notizia di pochi giorni fa che “il Nord, il Blue, il Turk e il South Stream, lo Yamal e il Nord Stream 2 – sono i gasdotti ‘non allineati’ che portano il gas all’Europa dalla Russia tagliando fuori gli interessi degli Stati Uniti. E ora rispunta la storia di questo, il più temuto di tutti – il gasdotto che vuole portare il gas iraniano nel Mediterraneo passando per Iraq e Siria”. È lo stesso gasdotto su cui sin dal 2011 erano stati elaborati i protocolli di intesa: l’anno dopo i responsabili del petrolio ... Leggi su formiche (Di lunedì 15 febbraio 2021) In primo luogo, dobbiamo comprendere il perché laè importante. Geograficamente, laè a centro di tutti gli oleodotti che dal Medio Oriente vanno all’Europa. Quindi, se gli Usa avessero vinto in, sarebbero stati in grado di controllare l’unica fonte energetica dell’Europa. Invece è notizia di pochi giorni fa che “il Nord, il Blue, il Turk e il South Stream, lo Yamal e il Nord Stream 2 – sono i gasdotti ‘non allineati’ che portano il gas all’Europa dallatagliando fuori gli interessi degli Stati Uniti. E ora rispunta la storia di questo, il più temuto di tutti – il gasdotto che vuole portare il gas iraniano nel Mediterraneo passando per Iraq e”. È lo stesso gasdotto su cui sin dal 2011 erano stati elaborati i protocolli di intesa: l’anno dopo i responsabili del petrolio ...

