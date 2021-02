Russia – Cina, sarà il 2021 l’anno della definitiva alleanza tra le due superpotenze? (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 14 feb – sarà il 2021 l’anno della definitiva intesa tra Russia e Cina? Che lo scacchiere geopolitico internazionale non sia mai stato così ‘caldo’ dai tempi del secondo dopoguerra è un dato di fatto difficilmente contestabile. L’epilogo del bipolarismo Usa-Urss non ha portato alla ‘fine della storia’, con l’egemonia assoluta dell’Occidente a guida americana, ma bensì ad un mondo multipolare dove i player con forti ambizioni sono sempre più numerosi ed agguerriti. Per questo le alleanze internazionali non sono mai state così importanti ed al tempo stesso così complicate. Russia e Ue ai ferri corti “Siamo pronti ad una rottura completa con l’Unione Europea nel caso introducesse sanzioni tali da danneggiare seriamente la nostra ... Leggi su ilprimatonazionale (Di lunedì 15 febbraio 2021) Roma, 14 feb –ilintesa tra? Che lo scacchiere geopolitico internazionale non sia mai stato così ‘caldo’ dai tempi del secondo dopoguerra è un dato di fatto difficilmente contestabile. L’epilogo del bipolarismo Usa-Urss non ha portato alla ‘finestoria’, con l’egemonia assoluta dell’Occidente a guida americana, ma bensì ad un mondo multipolare dove i player con forti ambizioni sono sempre più numerosi ed agguerriti. Per questo le alleanze internazionali non sono mai state così importanti ed al tempo stesso così complicate.e Ue ai ferri corti “Siamo pronti ad una rottura completa con l’Unione Europea nel caso introducesse sanzioni tali da danneggiare seriamente la nostra ...

elena_paglia : La diplomazia fatta coi vaccini - f1globulirossi : @AriannaRavelli La proteste anti-razziste di #Hamilton sono ipocrisia in purezza. Quindi ha ragione #Domenicali: so… - GEliaValori : Russia e Turchia in Siria. L'eterna battaglia tra il sultano e lo zar - PixarYeah : Lista dei posti del mondo 'liberi' in questo momento: - Bierlorussia - Svezia - Russia - Florida - South Dakot… - maxguadagnoli : RT @umbertomacchi: ?? La mappa dei #social parla chiaro: dominio assoluto di #Facebook in buona parte del mondo, con l’Asia regione più atti… -