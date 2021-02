Rugby, Italia e il senso di rimanere nel Sei Nazioni a collezionare umiliazioni (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il Guinness Sei Nazioni 2021 dell’Italia è iniziato come gli ultimi cinque. Con delle sconfitte. 91 punti subiti e solo 27 segnati contro Francia e Inghilterra per raggiungere quota 29 ko consecutivi nel torneo per gli azzurri. E sulla stampa inglese e francese torna ad alzarsi la voce che si chiede se la presenza Italiana nel torneo sia giustificata o giustificabile. “Penso che ora sia abbastanza” ha dichiarato addirittura Sam Warburton, ex capitano del Galles, dichiarando che l’Italia dimostra di non essere all’altezza del torneo. Cui ha fatto eco l’ex allenatore dell’Inghilterra Martin Johnson. “In passato abbiamo sempre battuto l’Italia, ma loro hanno sempre lottato. Dovevi impegnarti per batterla, era una squadra dura in difesa, erano fisici, ti rendevano la vita difficile. Facevano tanto possesso ... Leggi su oasport (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il Guinness Sei2021 dell’è iniziato come gli ultimi cinque. Con delle sconfitte. 91 punti subiti e solo 27 segnati contro Francia e Inghilterra per raggiungere quota 29 ko consecutivi nel torneo per gli azzurri. E sulla stampa inglese e francese torna ad alzarsi la voce che si chiede se la presenzana nel torneo sia giustificata o giustificabile. “Penso che ora sia abbastanza” ha dichiarato addirittura Sam Warburton, ex capitano del Galles, dichiarando che l’dimostra di non essere all’altezza del torneo. Cui ha fatto eco l’ex allenatore dell’Inghilterra Martin Johnson. “In passato abbiamo sempre battuto l’, ma loro hanno sempre lottato. Dovevi impegnarti per batterla, era una squadra dura in difesa, erano fisici, ti rendevano la vita difficile. Facevano tanto possesso ...

