BreakingItalyNe : RT @leggoit: Rosina Carsetti, la figlia e il nipote non rispondono al giudice. Alla donna dicevano: «Ci costi 5mila euro» - YouTvrs : #Omicidio di Rosina Carsetti: figlia e nipote non rispondono a gip - - leggoit : Rosina Carsetti, la figlia e il nipote non rispondono al giudice. Alla donna dicevano: «Ci costi 5mila euro» - QuotidianPost : Rosina Carsetti, la telefonata shock: “Mio nipote vuole mettermi le mani addosso” - QuotidianPost : Rosina Carsetti uccisa per denaro: “Ci costi 5mila euro l’anno” -

Ultime Notizie dalla rete : Rosina Carsetti

Arianna Orazi ed Enea Simonetti , rispettivamente figlia e nipote accusati di aver ucciso, hanno deciso di non rispondere al gip. I due, insieme al marito della 78enne uccisa in casa, Enrico Orazi , sono accusati di omicidio premeditato pluriaggravato, maltrattamenti in ...Entrambi sono stati arrestati il 12 febbraio scorso con l'accusa di aver concorso nell'omicidio premeditato pluriaggravato (minorata difesa) di, 78enni, madre di Arianna e nonna delle ...Entrambi sono stati arrestati lo scorso 12 febbraio Come avevano fatto già in precedenza davanti agli inquirenti, hanno scelto ancora di non rispondere alle domande, questa volta del gip di Macerata G ...Come avevano fatto già in precedenza davanti agli inquirenti, hanno scelto ancora di non rispondere alle domande, questa volta ...