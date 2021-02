Rosalinda e Andrea si sono baciati, scoppia la passione al GFVIP: E’ nata una nuova coppia? (Di lunedì 15 febbraio 2021) Rosalinda e Andrea si sono scambiati un tenero bacio dopo aver trascorso la serata di San Valentino coccolandosi a vicenda Rosalinda e Andrea si sono lasciati andare alla passione nel giorno di San Valentino. La coppia, infatti, dopo essersi corteggiata a lungo non ha resistito e si è scambiata delle tenere effusioni. Secondo alcuni telespettatori, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di lunedì 15 febbraio 2021)siscambiati un tenero bacio dopo aver trascorso la serata di San Valentino coccolandosi a vicendasilasciati andare allanel giorno di San Valentino. La, infatti, dopo essersi corteggiata a lungo non ha resistito e si è scambiata delle tenere effusioni. Secondo alcuni telespettatori, L'articolo proviene da Leggilo.org.

