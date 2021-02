Romelu Lukaku | l’Avenger dell’Inter | abbatte la Lazio e firma il sorpasso al Milan in Serie A

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Hulk impallidirebbe. Sul terzo goal, quello che ha messo la parola fine al big-match di ieri sera, c’è tutta la sintesi della potenza fisica di: lanciato in campo aperto, il calciatore del Belgio ha disintegrato Parolo sullo scatto, ha resistito al suo disperato ritorno per poi servire il più facile dei tap-in a Lautaro Martinez. Un’azione che, sommata alla doppietta che stava decidendo la partita contro la, certifica l’imprescindibilità dell’ex Manchester United nelle trame dei nerazzurri di Antonio Conte. Tre punti nel giorno di San Valentino, gentilmente offerti dal “Gigante buono“, che hanno collocato la società di Suning in testa alla classifica diA alla vigilia del “Derby della Madonnina“. Un incontro, quello da vincere contro i rivali cittadini guidati da ...

Passa in testa l' Inter , dopo una lunga rincorsa costruita sull'improvvisa e inaspettata eliminazione dalle Coppe e sulla prepotenza di, che ieri ha sfasciato la Lazio con due gol e ...Si torna a parlare del possibile approdo dialla Juventus in ottica calciomercato. L'ipotesi di scambio e le nuove valutazioni: le dichiarazioni del giornalista L'Inter ha conquistato la vetta della classifica dopo la bella ...La doppietta rifilata a Reina ha portato Romelu Lukaku a quota 300 gol in carriera, 56 di questi segnati con l’Inter. Il belga in stagione è a quota 22 reti in 29 partite, al culmine di una carriera ...Romelu Lukaku è l'Avenger dell'Inter: il belga fa 300 goal in carriera e firma il sorpasso in Serie A sul Milan abbattendo la Lazio.