Roma, tragedia sfiorata, positivo all'alcool test: guida a folle velocità e si schianta sul marciapiede

Nel corso della serata di ieri, 14 Febbraio, intorno alle ore 19:30, è stata sfiorata la tragedia. Un uomo, in evidente stato di alterazione, si è schiantato sul marciapiede con la sua auto.

L'incidente e l'alcool test

Nella serata di ieri, in via Barletta, altezza viale Giulio Cesare, un uomo di 31 anni di nazionalità ecuadoriana, alla guida di una Volvo V40, ha abbattuto due para pedonali di un'isola salvagente della fermata dei mezzi pubblici. "Un'auto a tutta velocità con conducente in evidente stato alterato, si è schiantata contro il marciapiede. Se non si fosse fermata, a causa dello scontro, avrebbe sicuramente ucciso qualcuno. Era a un metro dalla fermata dei tram." dichiara una cittadina, la quale ha assistito al ...

