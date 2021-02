Roma, si avvicina Musso: base di accordo con l’Udinese (Di lunedì 15 febbraio 2021) La Roma lavora già per il futuro. Secondo quanto riporta Michele Criscitiello di Sportitalia, la società giallorossa avrebbe trovato una base d’accordo per acquistare il cartellino di Juan Musso, estremo difensore dell’Udinese. Superata quindi la concorrenza dell’Inter che da tempo aveva individuato nell’argentino l’identikit ideale per il post Handanovic. “La Roma ha in pugno per l’estate il portiere dell’Udinese“, scrive Sportitalia e “seppur in maniera informale” sarebbe stato trovato un primo accordo per il trasferimento. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021) Lalavora già per il futuro. Secondo quanto riporta Michele Criscitiello di Sportitalia, la società giallorossa avrebbe trovato unad’per acquistare il cartellino di Juan, estremo difensore del. Superata quindi la concorrenza dell’Inter che da tempo aveva individuato nell’argentino l’identikit ideale per il post Handanovic. “Laha in pugno per l’estate il portiere del“, scrive Sportitalia e “seppur in maniera informale” sarebbe stato trovato un primoper il trasferimento. SportFace.

sportface2016 : #Roma, passi in avanti per #Musso - BombeDiVlad : ???? #Roma, superata la concorrenza dell’ #Inter per #Musso dell’ #Udinese ??I dettagli #LeBombeDiVlad #LBDV… - Roma_Cristiana : RT @Giuseppe_alari: Mirjana Medjugorje 24 Giugno 1981 Vedi URL: - TEQUILA60502393 : @mi_ribelle I bauscia sono così si esaltano per poco, anche se penso che se nn lo vinciamo noi lo scudetto(anche se… - MRambo29 : OKKYO!!!! Ci si avvicina alla 2a chiusura nazionale. E sarà la FINE! -

Ultime Notizie dalla rete : Roma avvicina Chi è Il Tre: biografia, carriera e curiosità del rapper

Chi è Il Tre Il Tre è il nome d'arte di Guido Senia , nato a Roma il 3 settembre 1997 . Il giovane si avvicina a questo genere molto presto, a 13 anni, ma il suo vero debutto arriva nel 2016 quando ...

Chi è Folcast: carriera del cantautore romano

... in arte Folcast, nasce nel 1992 a Roma. A partire dall'età di 11 anni si avvicina al mondo della musica, iniziando a studiare chitarra. Daniele studierà musica al conservatorio fino alla laurea, ...

Roma, infortunio Zaniolo: la data del ritorno si avvicina QUOTIDIANO.NET Roma, si avvicina Musso: base di accordo con l’Udinese

La Roma ha trovato una base di accordo con l'Udinese per Juan Musso: lo riporta Michele Criscitiello di Sportitalia ...

“Mettetevi la mascherina”: coppia di ragazzi accoltella un passeggero sul bus e scappa

Gli agenti della Polizia di Stato indagano per risalire a una coppia di ragazzi che ieri pomeriggio ha accoltellato un trentunenne a bordo di un ...

Chi è Il Tre Il Tre è il nome d'arte di Guido Senia , nato ail 3 settembre 1997 . Il giovane sia questo genere molto presto, a 13 anni, ma il suo vero debutto arriva nel 2016 quando ...... in arte Folcast, nasce nel 1992 a. A partire dall'età di 11 anni sial mondo della musica, iniziando a studiare chitarra. Daniele studierà musica al conservatorio fino alla laurea, ...La Roma ha trovato una base di accordo con l'Udinese per Juan Musso: lo riporta Michele Criscitiello di Sportitalia ...Gli agenti della Polizia di Stato indagano per risalire a una coppia di ragazzi che ieri pomeriggio ha accoltellato un trentunenne a bordo di un ...