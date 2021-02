Roma, la mossa disperata del Pd: pronto a riciclare Gualtieri come sindaco. Ecco gli indizi (Di lunedì 15 febbraio 2021) La notizia si rincorre da qualche giorno, ed esattamente da quando Mario Draghi ha annunciato la lista dei ministri: non avendo più incarichi di governo, Roberto Gualtieri è l’indiziato numero uno per fare il candidato Pd a sindaco di Roma. Ora al toto-sindaco che lo dà in pole per il Campidoglio si aggiunge però un altro indizio: «Bibliografia per un amico», ha scritto su Facebook, Claudio Mancini, braccio destro dell’ex ministro dell’Economia, postando una serie di libri sulla Capitale. Il post del braccio destro Nella foto si riconoscono un libro di Walter Tocci, uno di Francesco Rutelli, uno di Marco Causi. Insomma, del gotha politico e amministrativo della sinistra capitolina che fu. «Ho fatto una battuta qui e me la sono ritrovata su una agenzia di stampa. Da domani faccio una ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 15 febbraio 2021) La notizia si rincorre da qualche giorno, ed esattamente da quando Mario Draghi ha annunciato la lista dei ministri: non avendo più incarichi di governo, Robertoè l’ato numero uno per fare il candidato Pd adi. Ora al toto-che lo dà in pole per il Campidoglio si aggiunge però un altroo: «Bibliografia per un amico», ha scritto su Facebook, Claudio Mancini, braccio destro dell’ex ministro dell’Economia, postando una serie di libri sulla Capitale. Il post del braccio destro Nella foto si riconoscono un libro di Walter Tocci, uno di Francesco Rutelli, uno di Marco Causi. Insomma, del gotha politico e amministrativo della sinistra capitolina che fu. «Ho fatto una battuta qui e me la sono ritrovata su una agenzia di stampa. Da domani faccio una ...

zazoomblog : Roma la mossa disperata del Pd: pronto a riciclare Gualtieri come sindaco. Ecco gli indizi - #mossa #disperata… - SecolodItalia1 : Roma, la mossa disperata del Pd: pronto a riciclare Gualtieri come sindaco. Ecco gli indizi - Icompetenti : RT @spinax64: Chiedo ai vertici del @Mov5Stelle : La prossima mossa sarà defenestrare @virginiaraggi e appoggiare @CarloCalenda a #Roma???… - MauroCapozza : RT @Barbara86764611: @Cristina6013 @roma_paoletta Ha deluso anche me. Con questa mossa di renzi d'altronde ho scoperto di essere abissalmen… - Barbara86764611 : @Cristina6013 @roma_paoletta Ha deluso anche me. Con questa mossa di renzi d'altronde ho scoperto di essere abissal… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma mossa iQera Group acquisisce un'ulteriore partecipazione in Serfin97

... servicer di NPL/UTP con base a Roma specializzato nella gestione del recupero crediti nella fase ... Una mossa che si è rivelata corretta per presidiare un settore che richiede elevati standard di ...

Vaccino AstraZeneca 'efficace al 76% dopo una dose, con il richiamo arriva all'82%'

ROMA Il anti di funziona meglio del previsto già dopo la prima dose. E offre una protezione maggiore ... privilegiando questa mossa al completamento della doppia somministrazione.

Pirlo spiega la mossa vincente in Juve-Roma: “Perché abbiamo giocato in difesa” Sport Fanpage Serraj in ospedale a Roma, in Libia si muove la politica interna

Il leader libico passa il testimone al suo vice per ragioni di salute. L’incarico a Maiteeg serve per traghettare la Libia verso il nuovo governo (votato con l’Onu) ma ci sono dei problemi ...

Potenziamento ferrovia Pescara-Roma, l’appello: non si dimentichi la tratta Avezzano-Sulmona

Avezzano. È stato definito il potenziamento della ferrovia Roma – Pescara, con progetto di prefattibilità, da un gruppo di lavoro congiunto del Ministero dei Trasporti, Rfi, Regione Abruzzo e Regione ...

... servicer di NPL/UTP con base aspecializzato nella gestione del recupero crediti nella fase ... Unache si è rivelata corretta per presidiare un settore che richiede elevati standard di ...Il anti di funziona meglio del previsto già dopo la prima dose. E offre una protezione maggiore ... privilegiando questaal completamento della doppia somministrazione.Il leader libico passa il testimone al suo vice per ragioni di salute. L’incarico a Maiteeg serve per traghettare la Libia verso il nuovo governo (votato con l’Onu) ma ci sono dei problemi ...Avezzano. È stato definito il potenziamento della ferrovia Roma – Pescara, con progetto di prefattibilità, da un gruppo di lavoro congiunto del Ministero dei Trasporti, Rfi, Regione Abruzzo e Regione ...