Roma | «Dal mio bagno esce marijuana | potete controllare?» Butta la droga negli scarichi e intasa le tubature di tutto il palazzo

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Emerge anche un episodio alquanto “singolare” nel faldone dell’importante indagine chiusa nelle scorse ore dal Comando Provinciale didella Guardia di Finanza. Gli specialisti del G.I.C.O. del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria hanno infatti smantellato una strutturata gang dedita all’importazione di ingenti quantitativi di– in prevalenza hashish – dal Marocco tramite la Spagna, con lo scopo di rifornire le piazze di spaccio della Capitale. Ebbene in un’occasione – era il febbraio 2020 – una delle persone coinvolte dalle indagini nel tentativo di disfarsi della sostanza custodita in casa all’atto dell’intervento dei Finanzieri, aveva pensato bene di gettare ladomestici per sfuggire al controllo. Così facendo però aveva determinato l’ostruzione delle ...

OfficialASRoma : Ancora lui! Dal dischetto! Raddoppio al 25'! Daje Roma! #RomaUdinese 2-0 @JordanVeretout #ASRoma - SkyTG24 : Importavano hashish dal Marocco, arrestate 14 persone a Roma - Affaritaliani : Fiumi di droga per Roma dal Marocco 14 arresti, 4 col reddito di cittadinanza - Roma_H_24 : Vaccino anti-Covid, D'Amato: 'Dal 1º marzo somministrazione dai medici di famiglia' - - CorriereCitta : Roma: «Dal mio bagno esce marijuana, potete controllare?». Butta la droga negli scarichi e intasa le tubature di tu… -

Ultime Notizie dalla rete : Roma Dal

Il Messaggero

- Il team Yamaha si presenta nella sua nuova veste per il Mondiale 2021 di MotoGp . La casa direttamanaging director Lin Jarvis eteam director Massimo Meregalli arriva alla nuova ...... favorendo lo sposamento dei flussi di capitale sue Bruxelles. Il governo Draghi, ha ... In effetti3 febbraio ad oggi, i prezzi delle azioni di molte banche hanno registrato un forte rialzo. ...Stop al gelo nei prossimi giorni: in arrivo temperature primaverili in quasi tutta Italia. Dopo essere stata attraversata dal gelo siberiano durante la scorsa settimana, con il vento di ...I militari del comando provinciale della Guardia di finanza di Roma hanno arrestato 14 persone indagate per associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di ...