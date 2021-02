Roma, controlli a tappeto nelle stazioni: bloccata donna che importunava i viaggiatori in biglietteria (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’esito delle attività della Polizia di Stato, nelle stazioni ferroviarie del Lazio, ha portato un bilancio di 1 arrestato, 11 indagati e oltre 17.000 persone controllate. Le pattuglie impiegate in stazione sono state 500, (68 a bordo di 155 treni), e 8 le sanzioni amministrative elevate, questo nella settimana dal 8 al 14 febbraio, in ambito regionale. Leggi anche: Roma: «Dal mio bagno esce marijuana, potete controllare?». Butta la droga negli scarichi e intasa le tubature di tutto il palazzo L’operazione “Rail Safe Day” L’11 febbraio scorso, nell’ambito dell’operazione straordinaria “RAIL SAFE DAY”, promossa su scala nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria, sono stati intensificati i controlli nel “territorio ferroviario” della regione Lazio. Gli indagati sono stati 2, oltre 3.000 persone controllate, centinaia ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 15 febbraio 2021) L’esito delle attività della Polizia di Stato,ferroviarie del Lazio, ha portato un bilancio di 1 arrestato, 11 indagati e oltre 17.000 persone controllate. Le pattuglie impiegate in stazione sono state 500, (68 a bordo di 155 treni), e 8 le sanzioni amministrative elevate, questo nella settimana dal 8 al 14 febbraio, in ambito regionale. Leggi anche:: «Dal mio bagno esce marijuana, potete controllare?». Butta la droga negli scarichi e intasa le tubature di tutto il palazzo L’operazione “Rail Safe Day” L’11 febbraio scorso, nell’ambito dell’operazione straordinaria “RAIL SAFE DAY”, promossa su scala nazionale dal Servizio Polizia Ferroviaria, sono stati intensificati inel “territorio ferroviario” della regione Lazio. Gli indagati sono stati 2, oltre 3.000 persone controllate, centinaia ...

