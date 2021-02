Rocco Casalino | quel giorno in cui crollò il Ponte Morandi AUDIO

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Nelle ultime ore, l’immagine diin lacrime che saluta Giuseppe Conte fuori da Palazzo Chigi è ormai virale.in lacrime, all’uscita di Palazzo Chigi, mentre un’auto porta via, per sempre, forse, Giuseppe Conte, poco dopo il passaggio di consegne con il nuovo Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha fatto il giro del web, delle tv e di qualsiasi piattaforma possibile ed immaginabile. Fanno discutere le scelte, le esternazioni, ed i compensi accostati all’ex grande fratello negli ultimi anni. Etichetta che disturba non poco, ma del resto la verità èla. La verità è tutto sommatola, nel senso che dal dopo reality show, da dopo le ospitate nei salotti televisivi, si è passati in poco tempo al ...

Uno "avanza", l'altro smentisce: il "duopolio" che ha retto la comunicazione del Governo negli ultimi due anni -e Giuseppe Conte - hanno "colpito" ancora anche se non più inquilini a Palazzo Chigi. Il primo al Corriere della Sera lascia intendere nettamente un possibile futuro in politica , ...Se ne può dedurre, pertanto, che non assisteremo più ai magheggi di. Quelle manifestazioni indecenti davanti la Camera dei deputati: "Bye bye vitalizi". Oppure alle feste, sul balcone ...Nelle ultime ore, l'immagine di Rocco Casalino in lacrime che saluta Giuseppe Conte fuori da Palazzo Chigi è ormai virale.È vero, Mario Draghi ha chiesto unità d’intenti, ma sembra un po’ la solita doba che si dice a ogni governo che nasce. Questa volta forse serve qualcosa in più e non può provenire dal presidente del C ...