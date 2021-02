Rocco Casalino | Con Conte alle elezioni si farebbero cose incredibili

(Di lunedì 15 febbraio 2021) “Il concetto di potere lascia il tempo che trova. Per me Palazzo Chigi è stata una esperienza impegnativa di lavoro. Quest’ultimo anno con la pandemia è stato molto faticoso, un livello di stress pazzesco. E quandoè uscito la commozione ha colpito tutto il palazzo. Lui ha il dono di arrivare al cuore e questo lo renderà diverso da tutti i presidenti del Consiglio”. Così al Corriere della Sera, portavoce dell’ex premier Giuseppe. “Non credo chesarà presto dimenticato. Il video del suo addio ha incassato su Facebook un milione di like, numeri pazzeschi che non fa nessuno al mondo. Proprio tutto questo consenso ha fatto di lui un problema.è stato fatto cadere come tutti sanno da Renzi con una manovra di palazzo ben studiata. Invece di fargli una ...

Essere, sentirsi sempre fuori posto "come un Forrest Gump", passare la vita a "dimostrare che potevo stare lì dove stavo e che ci ero arrivato da solo". Dalla casa del Grande Fratello alla ...Stralci dal libro in cuiracconta di sé ("Il portavoce", edito da Piemme, esce domani): "Come mai uno così è intelligente?" (si stupivano in questi termini di lui, secondo lui); "...“Non credo che Conte sarà presto dimenticato. Il video del suo addio ha incassato su Facebook un milione di like, numeri pazzeschi che non fa nessuno al mondo. Proprio tutto questo consenso ha fatto d ...Cominciamo dalla fine, quando Conte ha lasciato Palazzo Chigi lei ha pianto. Per il potere perduto? «Il concetto di potere lascia il tempo che trova. Per me Palazzo Chigi è stata una esperienza impegn ...