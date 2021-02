Rivoluzione Aia | gli arbitri rilasceranno interviste

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoSe ne discute da tempo, eppure non si è mai arrivati a una svolta. Ora che l’Aia è passata nelle mani del neo presidente Alfredo Trentalange (che ha sconfitto il presidente uscente Marcello Nicchi nella votazione tenutasi ieri), l’idea che glipossano rilasciareproprio come giocatori e allenatori è a un passo dal diventare realtà. A rivelarlo è stato lo stesso Trentalange ai microfoni della Gazzetta dello Sport: “Dobbiamo iniziare a comunicare di più, sarà una cosa naturale. Con i mass media ci sarà un rapporto reciproco, nel rispetto dei ruoli e con le metodologie appropriate. Dobbiamo assolutamente adeguarci a una comunicazione più efficace e più aperta”, ha detto il nuovo numero uno dell’Aia. Restano da stabilire le tempistiche e le modalità, ma una cosa è certa: per gliè ...

