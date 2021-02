Ritratto di Antonio Funiciello | il nuovo capo di gabinetto di Mario Draghi

Leggi su formiche

(Di lunedì 15 febbraio 2021), giornalista, scrittore ed esperto di comunicazione, sarà ildidel presidente del Consiglio. Era già stato a Palazzo Chigi dal 2016 al 2018, comeUfficio del Presidente Paolo Gentiloni. Classe 1976, laureato in Filosofia alla Federico II di Napoli, lo scorso anno ha pubblicato per Rizzoli “Il metodo Machiavelli – Il leader e i suoi consiglieri: come servire il potere e salvarsi l’anima” (qui un estratto pubblicato su Formiche.net). Un volume che si apre con una scelta curiosa nella seconda pagina, una piantina di Palazzo Chigi: “Come nei migliori libri gialli, l’ubicazione dei luoghi è fondamentale per la comprensione del testo”, osserva su Twitter la sociologa Sara Bentivegna. Per Donzelli ha invece pubblicato tra ...