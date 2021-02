Ristorazione, nasce Raro Pizzeria. Cucina e arte si fondono insieme sulla collina del Vomero (Di lunedì 15 febbraio 2021) nasce a Napoli uno spazio di assoluta novità, dove l’essenza partenopea si unisce all’arte e al design. È Raro Pizzeria, sulla collina del Vomero, un luogo dove mangiare la pizza significa immergersi nella napoletanità, tra i versi di Eduardo, le riggiole, gli sciuscià, il tram numero 3, storica e gloriosa linea della città, la caffettiera, simbolo nel mondo di una città straordinaria. E poi le scale, altra caratteristica di Napoli, la metropoli che ne conta di più al mondo, o Forcella, il luogo più antico di Napoli, il Cristo Velato, uno dei più grandi capolavori della scultura di tutti i tempi, e il pallone di cuoio calciato da uno scugnizzo. Nata da un’idea degli imprenditori Raffaele Di Bartolomeo e Fabio Addezio, Raro ... Leggi su ildenaro (Di lunedì 15 febbraio 2021)a Napoli uno spazio di assoluta novità, dove l’essenza pnopea si unisce all’e al design. Èdel, un luogo dove mangiare la pizza significa immergersi nella napoletanità, tra i versi di Eduardo, le riggiole, gli sciuscià, il tram numero 3, storica e gloriosa linea della città, la caffettiera, simbolo nel mondo di una città straordinaria. E poi le scale, altra caratteristica di Napoli, la metropoli che ne conta di più al mondo, o Forcella, il luogo più antico di Napoli, il Cristo Velato, uno dei più grandi capolavori della scultura di tutti i tempi, e il pallone di cuoio calciato da uno scugnizzo. Nata da un’idea degli imprenditori Raffaele Di Bartolomeo e Fabio Addezio,...

