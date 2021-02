Ristoranti sold out da giorni, turni serrati per pranzare, ma anche folla nelle (Di lunedì 15 febbraio 2021) strade, assembramenti e multe. Nel giorno di San Valentino ha prevalso la voglia di libertà degli italiani che, in certi ... Leggi su leggo (Di lunedì 15 febbraio 2021) strade, assembramenti e multe. Nel giorno di San Valentino ha prevalso la voglia di libertà degli italiani che, in certi ...

Milano_Events : Ristorazione: San Valentino sold out in molti ristoranti di Milano - - fo1984 : RT @Miti_Vigliero: Ristoranti aperti a Genova, anche chef stellato Ricchebono, era già tutto pronto. Abbiamo fatto sold out- Liguria - http… - strofuggi : RT @Miti_Vigliero: Ristoranti aperti a Genova, anche chef stellato Ricchebono, era già tutto pronto. Abbiamo fatto sold out- Liguria - http… - marcokanobelj : RT @Miti_Vigliero: Ristoranti aperti a Genova, anche chef stellato Ricchebono, era già tutto pronto. Abbiamo fatto sold out- Liguria - http… - AndreaStair : RT @Miti_Vigliero: Ristoranti aperti a Genova, anche chef stellato Ricchebono, era già tutto pronto. Abbiamo fatto sold out- Liguria - http… -