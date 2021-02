Rinvio aperture impianti sciistici, dura reazione del presidente Da Pozzo (Di lunedì 15 febbraio 2021) «Apprendiamo, con la consueta comunicazione domenicale a ridosso delle ormai attese aperture programmate per gli impianti sciistici, di un Rinvio addirittura al 5 marzo. Una modalità offensiva nei confronti di una parte dell’economia montana di cui il ministro Speranza probabilmente non ha nessuna conoscenza». È durissima la reazione del presidente della Camera di Commercio Pn-Ud, nonché di Confcommercio Fvg e vicepresidente di Confcommercio nazionale Giovanni Da Pozzonell’apprendere dell’ennesimo Rinvio, che «disattende completamente – continua – quelle che erano state le indicazioni vagliate anche dal Cts per la possibile apertura dal 15 febbraio e mortifica gli sforzi fatti anche dalla nostra regione, che aveva predisposto un piano ... Leggi su udine20 (Di lunedì 15 febbraio 2021) «Apprendiamo, con la consueta comunicazione domenicale a ridosso delle ormai atteseprogrammate per gli, di unaddirittura al 5 marzo. Una modalità offensiva nei confronti di una parte dell’economia montana di cui il ministro Speranza probabilmente non ha nessuna conoscenza». È durissima ladeldella Camera di Commercio Pn-Ud, nonché di Confcommercio Fvg e vicedi Confcommercio nazionale Giovanni Danell’apprendere dell’ennesimo, che «disattende completamente – continua – quelle che erano state le indicazioni vagliate anche dal Cts per la possibile apertura dal 15 febbraio e mortifica gli sforzi fatti anche dalla nostra regione, che aveva predisposto un piano ...

