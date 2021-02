Riconoscete questa ragazzina? Oggi una delle italiane più importanti al mondo

Leggi su solonotizie24

(Di lunedì 15 febbraio 2021) E’ tra le artiste più amate del panorama musicale italiano, ha saputo conquistare con le sue canzoni un vasto pubblico e d’anni è sulla cresta dell’onda: stiamo parlando di Laura Pausini che nonostante siaun’artista matura e affermata, nonchè una mamma e moglie amorevole ha conservato quella faccia pulita che mostrò a Sanremo nella sua prima importante apparizione pubblica dove trionfò con La Solitudine. Laura Pausini: “Vi auguro d’innamorarvi” Laura Pausini conserva ancorail sorriso che aveva da bambina, la cantante ha raccontato in più occasioni d’aver avuto un’infanzia felice, l’aria di famiglia che si respirava in casa è stata fondamentale per la sua crescita, ma soprattutto è stato importante il rapporto con il padre che le ha insegnato ad amare la musica, il canto incoraggiandola a seguire i suoi sogni. Una bambina ...