(Di lunedì 15 febbraio 2021) Nella mattinata di ieri, 14 febbraio, i Carabinieri della Stazione diBorgo Podgora, hanno arrestato una donna di 25 anni, che era destinataria di un mandato di cattura europeo. La donna, M. P., originaria della Croazia, era scappata e si era nascosta indidopo essere stata condannata per furto aggravato. La 25enne era convinta di essersi assicurata uno stato di latitanza, ma i Militari, dopo una mirata attività informativa, l’hanno rintracciata. Per la 25enne dunque è scattato il mandato di cattura ed è stata condotta nella casa circondariale più vicina. su Il Corriere della Città.

CorriereCitta : Ricercata europea si nasconde in Italia: trovata in provincia di Latina -

Ultime Notizie dalla rete : Ricercata europea

Il Corriere della Città

La scintilla che ha generato la necessità di diffondere questo appello vanell'incontro ...del Paese non dipenderà soltanto dall'utilizzo dei 209 miliardi in arrivo dall'Unione, ma ...... poiché vienela presenza di materiale genetico (RNA) del virus. Tuttavia, prima di ...più sicuri da visitare nel 2021 I video più visti Cefalonia candidata come migliore destinazione...Nella mattinata di domenica, i carabinieri della Stazione di Borgo Podgora hanno tratto in arresto la 25enne M.P., destinataria di un mandato di cattura ...POLIZIA DI STATOUDINE Arrestata in Spagna una giovane, che deve scontare una pena di 8 anni e 6 mesi a seguito di più condanne, emesse dai tribunali di Bologna, Parma, Trieste, Rimini e Udine ...