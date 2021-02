Ricciardi vuole il lockdown, ma va al ristorante: imbarazzo in diretta (Di lunedì 15 febbraio 2021) Walter Ricciardi, consulente del ministro Roberto Speranza, chiederà ancora una volta il lockdown totale: ma è stato a pranzo al ristorante Walter Ricciardi, consigliere del ministro della salute Roberto Speranza, ha invocato un nuovo lockdown totale per l’Italia per contrastare nuovamente l’emergenza Coronavirus. E così ai microfoni dell’Ansa ha svelato: “Serve cambiare subito la strategia L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di lunedì 15 febbraio 2021) Walter, consulente del ministro Roberto Speranza, chiederà ancora una volta iltotale: ma è stato a pranzo alWalter, consigliere del ministro della salute Roberto Speranza, ha invocato un nuovototale per l’Italia per contrastare nuovamente l’emergenza Coronavirus. E così ai microfoni dell’Ansa ha svelato: “Serve cambiare subito la strategia L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

