Ricavi Champions: Juventus, 893 milioni dal 1992 fino ad oggi

Ricavi Juventus Champions: quanto hanno guadagnato i bianconeri dal '92 a oggi. Ecco la speciale classifica legata a questo dato L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport ha analizzato il dato relativo ai Ricavi delle singole squadre in Champions League dal 1992/93 fino ad oggi. La Juve è la prima tra le italiane.

I bianconeri, quarti assoluti nella speciale classifica, hanno guadagnato una cifra vicinissima ai 900 milioni di euro (893,5). Più del doppio rispetto alle inseguitrici: Roma (14^ con 434 milioni), Milan (409 milioni) e Inter (399,3). 274,9 per il Napoli e 117,3 per la Lazio. A dominare è il Bayern

