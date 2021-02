Renzi ha fatto emergere le contraddizioni interne ai partiti: ora basta polemiche (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il Governo Draghi è finalmente nato. A sostegno, quasi tutti i partiti, così come era prevedibile, nonostante i vari giuramenti di amore verso Conte dei due partiti principali del precedente Governo, Movimento 5Stelle e Pd. Partiamo dai Grillini. Il più “furbo”, quello che è diventato più democristiano dei vecchi democristiani, è Luigi Di Maio. Di Maio è riuscito a dire tutto e il contrario di tutto pur di rimanere al Governo dall’inizio della legislatura. E’ l’unico rimasto dal 2018. Era partito da voler mettere sotto accusa il Presidente Mattarella a lodarlo in continuazione. Aveva iniziato con l’urlare mai con i partiti della prima repubblica ad allearsi con tutti. Diceva mai con la Lega ladrona e ha fatto il primo Governo Conte insieme. Ripeteva e giurava mai con il Partito di Bibbiano e ha fatto ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il Governo Draghi è finalmente nato. A sostegno, quasi tutti i, così come era prevedibile, nonostante i vari giuramenti di amore verso Conte dei dueprincipali del precedente Governo, Movimento 5Stelle e Pd. Partiamo dai Grillini. Il più “furbo”, quello che è diventato più democristiano dei vecchi democristiani, è Luigi Di Maio. Di Maio è riuscito a dire tutto e il contrario di tutto pur di rimanere al Governo dall’inizio della legislatura. E’ l’unico rimasto dal 2018. Era partito da voler mettere sotto accusa il Presidente Mattarella a lodarlo in continuazione. Aveva iniziato con l’urlare mai con idella prima repubblica ad allearsi con tutti. Diceva mai con la Lega ladrona e hail primo Governo Conte insieme. Ripeteva e giurava mai con il Partito di Bibbiano e ha...

HuffPostItalia : Renzi gongola sul Nyt. Su Draghi 'un capolavoro. Ho fatto tutto da solo, con il 3%!' - Adnkronos : #GovernoDraghi, @matteorenzi: 'Capolavoro, ho fatto tutto da solo' - borghi_claudio : @BufaloEma Ma figurati... se avessero fatto l'accordo con renzi per non votare avrebbero approvato qualsiasi cosa d… - Noovyis : (Renzi ha fatto emergere le contraddizioni interne ai partiti: ora basta polemiche) Playhitmusic - - attilascuola : RT @g_keyb: @_cieloitalia @claudio_2022 Di più: negli anni 90 fu cacciato dallo ISS per una storia opaca su un vaccino per la meningite che… -