Renault, accordo con Iren per fornitura 320 nuovi veicoli elettrici (Di lunedì 15 febbraio 2021) REGGIO EMILIA - Iren ha sottoscritto con Renault un contratto per la fornitura di 320 veicoli elettrici, da consegnare in pi tranche entro l'inizio del 2023. Questi nuovi veicoli si aggiungono ai 220 ... Leggi su gazzettadelsud (Di lunedì 15 febbraio 2021) REGGIO EMILIA -ha sottoscritto conun contratto per ladi 320, da consegnare in pi tranche entro l'inizio del 2023. Questisi aggiungono ai 220 ...

solomotori : Iren: accordo con Renault, altri 320 veicoli elettrici - InvestingItalia : Iren accordo con Renault per 320 veicoli elettrici, in 2023 diventeranno 540 - - Ansa_Piemonte : Iren: accordo con Renault, altri 320 veicoli elettrici. Aumenta flotta green del gruppo, entro il 2025 saranno mill… - Notiziedi_it : Renault, accordo con Iren per fornitura 320 nuovi veicoli elettrici - Italpress : Renault, accordo con Iren per fornitura 320 nuovi veicoli elettrici -

Ultime Notizie dalla rete : Renault accordo Renault, accordo con Iren per fornitura 320 nuovi veicoli elettrici

Nell'arco di 2 anni diventeranno quindi 540 i veicoli Renault a disposizione di Iren. I 320 veicoli (200 ZOE e 120 Kangoo Z. E.) potenzieranno la flotta elettrica di Iren operativa nelle diverse ...

Iren: accordo con Renault, altri 320 veicoli elettrici

La berlina compatta Renault Zoe (disponibile anche in versione Van destinata agli operatori professionali) è il cuore della gamma 100% elettrica Renault. Auto elettrica più venduta nel 2020 sia in ...

Iren: accordo con Renault, altri 320 veicoli elettrici - Eco Mobilità Agenzia ANSA Renault, accordo con Iren per fornitura 320 nuovi veicoli elettrici

REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Iren ha sottoscritto con Renault un contratto per la fornitura di 320 veicoli elettrici, da consegnare in più tranche entro l’inizio del 2023. Questi nuovi veicoli si aggiu ...

Red Bull come Ferrari: darà il nome anche ai motori

Il team principal della Red Bull ha anticipato il rebranding delle power unit Honda (che si chiameranno Red Bull) ed ha aperto alla fornitura ad un terzo team, ma solo se obbligato per regolamento.

Nell'arco di 2 anni diventeranno quindi 540 i veicolia disposizione di Iren. I 320 veicoli (200 ZOE e 120 Kangoo Z. E.) potenzieranno la flotta elettrica di Iren operativa nelle diverse ...La berlina compattaZoe (disponibile anche in versione Van destinata agli operatori professionali) è il cuore della gamma 100% elettrica. Auto elettrica più venduta nel 2020 sia in ...REGGIO EMILIA (ITALPRESS) – Iren ha sottoscritto con Renault un contratto per la fornitura di 320 veicoli elettrici, da consegnare in più tranche entro l’inizio del 2023. Questi nuovi veicoli si aggiu ...Il team principal della Red Bull ha anticipato il rebranding delle power unit Honda (che si chiameranno Red Bull) ed ha aperto alla fornitura ad un terzo team, ma solo se obbligato per regolamento.