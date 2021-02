Regé-Jean Page | il Duca di Hastings di ‘Bridgerton’ è fidanzato

Leggi su dilei

(Di lunedì 15 febbraio 2021) La serie di Netflix Bridgerton è diventata, in pochissimo tempo, un vero e proprio fenomeno. Tra chi la consiglia e che afferma di adorarla è impossibile non averla sentita nominare almeno una volta. Il merito, però, non è solo della trama, che riesce a tenere incollati con gli occhi del pubblico allo schermo, ma anche delle capacità degli attori. E, proprio Regè–, che interpreta il protagonistadi, è riuscito a conquistare il cuore di gran parte dei telespettatori. Nella serie Bridgerton ildiè profondamente innamorato di Daphne, interpretata dalla bravissima attrice Phoebe Dynevor. Un amore che ha fatto sognare Kate Middleton e milioni di telespettatori in tutto il mondo. Forse, però, non molti sanno che il suo cuore potrebbe essere già impegnato ...