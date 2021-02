Regé-Jean Page ha trovato la sua “duchessa” anche nella realtà

Leggi su 361magazine

(Di lunedì 15 febbraio 2021) L’attore di Bridgerton è stato immortalato in compagnia di una scrittrice Dopo il successo della serie Netflix, “Bridgerton” a lungo si è parlato del personaggio del Duca di Hasting e del suo attore interprete,. C’è chi aveva ipotizzato un possibile flirt, ma sempre smentito dai due, con l’attrice co – protagonista Phoebe Dynevor, che interpreta Daphne Bridgerton eppure gli ultimi scatti mettono la parola fine a questo gossip. Come riporta il Daily Mail, infatti l’attore è stato paparazzato in compagnia della scrittrice e calciatrice part – time Emily Brown nei pressi di una abitazione a nord di Londra dove i due vivrebbero. Le foto, pubblicate dal magazine inglese, parlano chiaro lui l’abbraccia e poco dopo se ne va. La Brown gioca per gli FBB Warriors del sud-ovest di Londra e sostiene il Dulwich Hamlet, squadra non ...