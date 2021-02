Red bull: raggiunto accordo con Honda per la fornitura del motore (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nero su bianco tra la Red bull e la Honda: stretto l’accordo per garantire alla scuderia austriaca la power unit giapponese fino al 2025 È di poche ore fa la notizia ufficiale del nuovo accordo raggiunto tra Red bull e Honda. La scuderia austriaca avrà a disposizione la power unit giapponese. Un patto tirato fuori in extremis dopo l’annuncio di qualche mese fa da parte di Honda di voler abbandonare il mondo F1, alla fine di questa stagione. Questo ha portato Red bull ad iniziare delle precedenti trattative, per evitare di dover fare di nuovo ricorso ai motori Renault. Per questo motivo si è poi optato per il congelamento dei motori dal 2022 e la fornitura di propulsori a basso consumo fino al 2025. Sul nuovo ... Leggi su zon (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nero su bianco tra la Rede la: stretto l’per garantire alla scuderia austriaca la power unit giapponese fino al 2025 È di poche ore fa la notizia ufficiale del nuovotra Red. La scuderia austriaca avrà a disposizione la power unit giapponese. Un patto tirato fuori in extremis dopo l’annuncio di qualche mese fa da parte didi voler abbandonare il mondo F1, alla fine di questa stagione. Questo ha portato Redad iniziare delle precedenti trattative, per evitare di dover fare di nuovo ricorso ai motori Renault. Per questo motivo si è poi optato per il congelamento dei motori dal 2022 e ladi propulsori a basso consumo fino al 2025. Sul nuovo ...

