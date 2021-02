Recensione Teufel Airy Sports | auricolari pensati per gli sportivi!

(Di lunedì 15 febbraio 2021)di. Pensate appositamente per gli sportivi, sono finalmente arrivate. Soddisferanno le nostre aspettative? Scopritelo insieme a noi in questa, una delle aziende leader in Europa nel campo dei prodotti audio, ha deciso di entrare finalmente anche nel mercato italiano. Lo ha fatto anche con lein-ear pensate soprattutto per gli utenti che vogliono avere la musica a portata di mano anche durante le sessioni sportive più frenetiche. Del resto lo dice il nome stesso, sono state progettate soprattutto per il mondo dello sport. Vediamole più nel dettaglio. Scheda Tecnica Peso: 20g Compatibilità: android, iOS Bluetooth: 5.0, aptX, AAC Certificazione: IPX7 Regolazione ...

Ultime Notizie dalla rete : Recensione Teufel

SUPREME ON è il secondo prodotto portato dain Italia. Si tratta di una cuffia on-ear dal design curato e con un'ottima scheda tecnica.MOTIV GO è uno dei primi prodotti Tefuel ad arrivare in Italia e ha le carte in regola per diventare uno dei migliori speaker in circolazione.