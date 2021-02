Quelli che lottano contro il glioma, tra i peggiori tumori infantili (Di lunedì 15 febbraio 2021) Glioma: suona dolce, sembra una bella parola. E invece. Sapete che cosa è il glioma diffuso del troncoencefalo? È tra i peggiori tumori che possano capitare a un bambino. Si tratta infatti di un cancro che colpisce in età prescolare (quindi dagli 0 ai 5 anni) e le cui terapie finora hanno solo carattere palliativo. Lo diciamo coi numeri, se non fosse chiaro: di questa malattia muore più del 90% dei bambini cui è diagnosticato, a 18 mesi dalla diagnosi. Ne scriviamo (non senza difficoltà: difficile mantentere il giusto distacco) non solo perché lunedì 15 febbraio è la Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile (qui e qui tutte le iniziative), ma anche perché c’è uno spiraglio di luce, che va raccontato. Leggi su vanityfair (Di lunedì 15 febbraio 2021) Glioma: suona dolce, sembra una bella parola. E invece. Sapete che cosa è il glioma diffuso del troncoencefalo? È tra i peggiori tumori che possano capitare a un bambino. Si tratta infatti di un cancro che colpisce in età prescolare (quindi dagli 0 ai 5 anni) e le cui terapie finora hanno solo carattere palliativo. Lo diciamo coi numeri, se non fosse chiaro: di questa malattia muore più del 90% dei bambini cui è diagnosticato, a 18 mesi dalla diagnosi. Ne scriviamo (non senza difficoltà: difficile mantentere il giusto distacco) non solo perché lunedì 15 febbraio è la Giornata Mondiale contro il Cancro Infantile (qui e qui tutte le iniziative), ma anche perché c’è uno spiraglio di luce, che va raccontato.

