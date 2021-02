«Quel corazziere come fa a respirare?». Il post arriva al carabiniere, che risponde (Di lunedì 15 febbraio 2021) Era inevitabile. Ormai sono i social i veri protagonisti delle crisi politiche, tra meme, dibattiti e risposte inaspettate. È questo il caso dell’immagine, diventata virale, del corazziere in piedi al Quirinale con la faccia totalmente coperta dalla mascherina e dall’elmo prima della presentazione di Mario Draghi della squadra di governo. E la domanda che per molti è sorta spontanea è stata: «come farà a respirare?». Una domanda che il giornalista di Lecce, Mauro Bortone, si era fatto in un post su Facebook. E con il tram tram dei social, la domanda è arrivata anche al diretto interessato che ha deciso di rispondere in privato al giornalista: «Buongiorno, e grazie dell’interesse». È proprio il corazziere ad aver contattato il reporter ... Leggi su open.online (Di lunedì 15 febbraio 2021) Era inevitabile. Ormai sono i social i veri protagonisti delle crisi politiche, tra meme, dibattiti e rise inaspettate. È questo il caso dell’immagine, diventata virale, delin piedi al Quirinale con la faccia totalmente coperta dalla mascherina e dall’elmo prima della presentazione di Mario Draghi della squadra di governo. E la domanda che per molti è sorta spontanea è stata: «farà a?». Una domanda che il giornalista di Lecce, Mauro Bortone, si era fatto in unsu Facebook. E con il tram tram dei social, la domanda èta anche al diretto interessato che ha deciso dire in privato al giornalista: «Buongiorno, e grazie dell’interesse». È proprio ilad aver contattato il reporter ...

repubblica : 'Ma quel corazziere come fa a respirare?'. E a sorpresa arriva la sua risposta - InFoDifesa : 'Ma quel #Corazziere come fa a respirare?'. E a sorpresa arriva la sua risposta - - GossipItalia3 : «Ma quel corazziere come fa a respirare?»: a sorpresa arriva la sua risposta #gossipitalianews - EmilioBerettaF1 : 'Ma quel corazziere come fa a respirare?'. E a sorpresa arriva la sua risposta - itaca7itaca : RT @UnioneSarda: #Roma - 'Come fa a respirare quel #corazziere?', e il carabiniere (#sardo) risponde al giornalista -