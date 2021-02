Putin sta pensando seriamente di accettare l’invito di Elon Musk su Clubhouse (Di lunedì 15 febbraio 2021) (foto: Mikhail Svetlov/Getty Images)Di cosa potrebbero parlare il secondo uomo più ricco del mondo – il primo forse è l’altro – e il presidente autoritario di una delle più grandi potenze mondiali in una stanza di Clubhouse? Potremmo scoprirlo presto, dato che Elon Musk ha invitato Vladimir Putin a unirsi a lui in una conversazione sulla popolare piattaforma di messaggistica vocale. Sabato pomeriggio, sul profilo Twitter del patron di Tesla è apparso all’improvviso l’estemporaneo invito: “Ti andrebbe di avere una conversazione su Clubhouse?” ha chiesto Elon Musk taggando l’account ufficiale della presidenza della Federazione russa. “Sarebbe un grande onore poter parlare con te”, ha aggiunto in seguito, scrivendo in ... Leggi su wired (Di lunedì 15 febbraio 2021) (foto: Mikhail Svetlov/Getty Images)Di cosa potrebbero parlare il secondo uomo più ricco del mondo – il primo forse è l’altro – e il presidente autoritario di una delle più grandi potenze mondiali in una stanza di? Potremmo scoprirlo presto, dato cheha invitato Vladimira unirsi a lui in una conversazione sulla popolare piattaforma di messaggistica vocale. Sabato pomeriggio, sul profilo Twitter del patron di Tesla è apparso all’improvviso l’estemporaneo invito: “Ti andrebbe di avere una conversazione su?” ha chiestotaggando l’account ufficiale della presidenza della Federazione russa. “Sarebbe un grande onore poter parlare con te”, ha aggiunto in seguito, scrivendo in ...

QuaiDavide : @mrcbnvmb @martamacbeal @raffaellapaita @ItaliaViva Leccare il culo a Putin invece ci sta vero ? - RedazioneLP : L'arresto di Navalny ha scoperchiato un vaso di Pandora pieno di oscure contraddizioni, sempre presenti ma comunque… - Beatrice1Q84 : RT @jacopo_iacoboni: Il problema per Putin è che deve arrestare praticamente tutta la generazione impegnata che sta venendo su. Ormai la… - Lucia39134555 : RT @jacopo_iacoboni: Il problema per Putin è che deve arrestare praticamente tutta la generazione impegnata che sta venendo su. Ormai la… - mariamacina : RT @jacopo_iacoboni: Il problema per Putin è che deve arrestare praticamente tutta la generazione impegnata che sta venendo su. Ormai la… -