Pubblicò il tradimento della moglie sui social, i protagonisti del video virale all'Hotel Eufemia: 'Siamo tornati insieme' (Di lunedì 15 febbraio 2021) Aveva scoperto il tradimento della moglie e lo aveva pubblicato sui social: il video girato all' Hotel Eufemia di Palermo in pochissimo tempo diventò talmente virale che nei giorni a seguire ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di lunedì 15 febbraio 2021) Aveva scoperto ile lo aveva pubblicato sui: ilgirato all'di Palermo in pochissimo tempo diventò talmenteche nei giorni a seguire ...

Anna1Warrior : RT @MTR29971489: @zorzi_gaia @Pietro_ansia @zorzi_gaia evita di fare comizi in cui dai dell'attrice isterica a Mtr nelle tue chat perche se… - MaMaurizi9 : RT @Joker__Reloaded: ve lo scrivo in pubblico perché la cosa diventa ridicola altrimenti: non me ne frega un cazzo se mi bloccate o mi fate… - cavalierebianc5 : RT @Joker__Reloaded: ve lo scrivo in pubblico perché la cosa diventa ridicola altrimenti: non me ne frega un cazzo se mi bloccate o mi fate… - Joker__Reloaded : ve lo scrivo in pubblico perché la cosa diventa ridicola altrimenti: non me ne frega un cazzo se mi bloccate o mi f… - Elena68577987 : RT @MTR29971489: @zorzi_gaia @Pietro_ansia @zorzi_gaia evita di fare comizi in cui dai dell'attrice isterica a Mtr nelle tue chat perche se… -

Ultime Notizie dalla rete : Pubblicò tradimento Pubblicò il tradimento della moglie sui social, i protagonisti del video virale all'Hotel Eufemia: 'Siamo tornati insieme'

... Gianluca ha perdonato la moglie Grazia , come ha raccontato a 'Live - Non è la d'Urso' : 'Avevo capito che c'era qualcosa che non andava - ha spiegato l'uomo - ho scoperto il tradimento grazie al ...

Debutto flop per De Girolamo su Rai1: 'Ciao Maschio' non convince

Piovono ancora quesiti ficcanti e cerebrali: "Si può perdonare un tradimento, e tu lo faresti?", abbinato a: "Baciare è tradire?" e dall'immancabile: "Si può essere amici di una donna con cui si è ...

... Gianluca ha perdonato la moglie Grazia , come ha raccontato a 'Live - Non è la d'Urso' : 'Avevo capito che c'era qualcosa che non andava - ha spiegato l'uomo - ho scoperto ilgrazie al ...Piovono ancora quesiti ficcanti e cerebrali: "Si può perdonare un, e tu lo faresti?", abbinato a: "Baciare è tradire?" e dall'immancabile: "Si può essere amici di una donna con cui si è ...