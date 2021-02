PSG, Verratti recupera dal problema all’anca: convocato per il Barcellona (Di lunedì 15 febbraio 2021) Marco Verratti sarà presente al Camp Nou per la sfida del suo Paris Saint-Germain contro il Barcellona, valida per gli ottavi di Champions League. Il centrocampista azzurro ha finalmente recuperato dal problema all’anca ed è stato incluso nella lista dei convocati da Pochettino in vista della partita contro i blaugrana. Tra i giocatori selezionati figurano anche gli azzurri Alessandro Florenzi e Moise Kean, mentre saranno pesanti le assenze di Neymar, Angel Di Maria e Juan Bernat. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021) Marcosarà presente al Camp Nou per la sfida del suo Paris Saint-Germain contro il, valida per gli ottavi di Champions League. Il centrocampista azzurro ha finalmenteto daled è stato incluso nella lista dei convocati da Pochettino in vista della partita contro i blaugrana. Tra i giocatori selezionati figurano anche gli azzurri Alessandro Florenzi e Moise Kean, mentre saranno pesanti le assenze di Neymar, Angel Di Maria e Juan Bernat. SportFace.

