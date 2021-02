Psg, Verratti avverte il Barcellona: “Impariamo da nostri errori” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sono trascorsi quattro anni dalla notte perfetta del Barcellona. Sempre agli ottavi di finale, i catalani confezionarono una rimonta clamorosa ai danni del Paris Saint-Germain. I francesi si erano imposti in casa con un fragoroso 4-0, trascinati dal tandem sudamericano Di Maria-Cavani. La gara di ritorno al Camp Nou, però, offrì uno spartito completamente diverso. I blaugrana rimontarono e strapparono la qualificazione all'ultimo respiro con un gol di Sergi Roberto per il 6-1 finale.caption id="attachment 1019945" align="alignnone" width="3922" Verratti Psg (twitter Psg)/captionVENDETTAIn quella serata maledetta c'era in campo anche Marco Verratti. Il centrocampista ha parlato ai canali ufficiali del Psg e non nasconde il desiderio di prendersi la rivincita: "È una partita bellissima da giocare, tutti la aspettano, è normale. Devi ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 15 febbraio 2021) Sono trascorsi quattro anni dalla notte perfetta del. Sempre agli ottavi di finale, i catalani confezionarono una rimonta clamorosa ai danni del Paris Saint-Germain. I francesi si erano imposti in casa con un fragoroso 4-0, trascinati dal tandem sudamericano Di Maria-Cavani. La gara di ritorno al Camp Nou, però, offrì uno spartito completamente diverso. I blaugrana rimontarono e strapparono la qualificazione all'ultimo respiro con un gol di Sergi Roberto per il 6-1 finale.caption id="attachment 1019945" align="alignnone" width="3922"Psg (twitter Psg)/captionVENDETTAIn quella serata maledetta c'era in campo anche Marco. Il centrocampista ha parlato ai canali ufficiali del Psg e non nasconde il desiderio di prendersi la rivincita: "È una partita bellissima da giocare, tutti la aspettano, è normale. Devi ...

