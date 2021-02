Psg, Pochettino: “Il Barcellona è in un nuovo capitolo della sua storia” (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Ho visto come si è evoluto il modo di giocare del Barcellona dopo l’arrivo del nuovo allenatore. Hanno intrapreso un nuovo percorso e sono entrati in un altro capitolo della loro storia. E’ una squadra forte e con le idee chiare, hanno ottimi giocatori, da sempre abituati a vincere. Il Barcellona è un grande club, proprio come lo è il Paris Saint-Germain: anche noi vogliamo vincere sempre”. Queste le dichiarazioni di Mauricio Pochettino ai microfoni del sito ufficiale del club parigino, alla vigilia dell’andata degli ottavi di finale della Champions. Il fischio d’inizio è in programma alle 21:00 di martedì 16 febbraio. SportFace. Leggi su sportface (Di lunedì 15 febbraio 2021) “Ho visto come si è evoluto il modo di giocare deldopo l’arrivo delallenatore. Hanno intrapreso unpercorso e sono entrati in un altroloro. E’ una squadra forte e con le idee chiare, hanno ottimi giocatori, da sempre abituati a vincere. Ilè un grande club, proprio come lo è il Paris Saint-Germain: anche noi vogliamo vincere sempre”. Queste le dichiarazioni di Mauricioai microfoni del sito ufficiale del club parigino, alla vigilia dell’andata degli ottavi di finaleChampions. Il fischio d’inizio è in programma alle 21:00 di martedì 16 febbraio. SportFace.

