Psg | Marquinhos | “Non scorderò mai l’eliminazione con il Barcellona I nostri tifosi sono ancora arrabbiati”

ItaSportPress : Psg, Marquinhos: 'Non scorderò mai la doppia sfida con il Barcellona. I nostri tifosi sono ancora arrabbiati' -… - PSG24hours : RT @Daniele20052013: Psg, Marquinhos: «Barcellona? Le persone mi ricordano quella rabbia» - Daniele20052013 : Psg, Marquinhos: «Barcellona? Le persone mi ricordano quella rabbia» - yvngdaggerduck : @McKennieFaCose e comunque city (laporte stones) liverpool (vvd gomez) bayern (alaba boateng) madrid (ramos varane)… - agrandesso : coppa di francia, #psg a caen con #neymar capitano (al posto di marquinhos) -

Ultime Notizie dalla rete : Psg Marquinhos

ricorda la gara contro il Barcellona e i precedenti contro i catalani: ecco le sue dichiarazioni in merito alla ...: Navas; Florenzi,, Kimpembe, Kurzawa; Gueye, Paredes, Herrera; Sarabia, Icardi, Mbappé. All. Pochettino. Si gioca martedì 16 febbraio alle ore 21, la partita sarà trasmessa sia in ...Il difensore del Psg Marquinhos ha parlato ai microfoni di Psg Tv a poche ore dalla grande sfida europea che vedrà i parigini sfidare il Barcellona. Il brasiliano è voluto tornare sullo storico 6-1 di ...Tutto quello che c'è da sapere in vista del big-match di Champions League tra Barcellona e PSG in programma domani sera.