PSG favorito? Pochettino non si fida: “Nuovo percorso per il Barcellona, ma che giocatori!” (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il Paris Saint-Germain ci riprova: il club francese, finalista nell'ultima edizione, tenta un Nuovo assalto alla Champions League. Una coppa maledetta per una società che ha investito tantissimo recentemente. Sulla sua strada ci sarà il Barcellona, un ostacolo che si è già rivelato insormontabile in un'occasione, quando i catalani rimontarono il 4-0 dell'andata, con un clamoroso 6-1.caption id="attachment 1077641" align="alignnone" width="1200" Pochettino Psg (Twitter Psg)/captionFIDUCIAStavolta i parigini sono favoriti, ma il tecnico Mauricio Pochettino non si fida. Anzi, ai canali ufficiali del Psg, l'allenatore argentino mette in guardia dal sottovalutare i catalani: "Ho visto l'evoluzione del Barcellona con l'arrivo del Nuovo allenatore. Hanno intrapreso un ... Leggi su itasportpress (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il Paris Saint-Germain ci riprova: il club francese, finalista nell'ultima edizione, tenta unassalto alla Champions League. Una coppa maledetta per una società che ha investito tantissimo recentemente. Sulla sua strada ci sarà il, un ostacolo che si è già rivelato insormontabile in un'occasione, quando i catalani rimontarono il 4-0 dell'andata, con un clamoroso 6-1.caption id="attachment 1077641" align="alignnone" width="1200"Psg (Twitter Psg)/captionFIDUCIAStavolta i parigini sono favoriti, ma il tecnico Mauricionon si. Anzi, ai canali ufficiali del Psg, l'allenatore argentino mette in guardia dal sottovalutare i catalani: "Ho visto l'evoluzione delcon l'arrivo delallenatore. Hanno intrapreso un ...

