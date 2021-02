PS5 si prepara a ricevere nuove scorte su Amazon UK | novità anche per l' Italia?

Leggi su eurogamer

(Di lunedì 15 febbraio 2021)se PlayStation 5 è uscita a novembre dello scorso anno, i giocatori stanno avendo non poche difficoltà ad ottenere una console: questo a causa principalmente dellerisicate che stanno arrivando col contagocce in tutto il mondo, per non parlare della piaga dei bagarini che attraverso bot acquistano ingenti quantità di console per poi rivenderle a prezzi gonfiati. Ora però sembra chearriveranno questa settimana, almeno per quanto riguarda il mercato inglese. L'account Twitter PS5 Stock UK ha aggiornato i giocatori sul fatto che all'interno diquesta settimana sono previste. Non solo, maaltri rivenditori inglesi come Curry's e Argos, si aspettano di ottenere ulteriori unità di PS5. Per quanto riguarda ...