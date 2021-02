PS5 non possiede l'Infinity Cache? Spunta una foto del SoC (Di lunedì 15 febbraio 2021) La prima immagine del SoC (System on a Chip) di PlayStation 5 è stata postata tramite Twitter dall'utente FritzchensFritz, specializzato nello scatto di foto ravvicinate dei componenti. Questa foto ha rivelato l'architettura della console e dei suoi chipset. Ci sono molte cose che molti hanno già chiarito su questa immagine dei componenti interni di PS5, e cioè che le Cache della CPU sono separate. Ciò significa che PlayStation 5 non ha una Infinity Cache, sebbene ci siano state speculazioni che affermassero totalmente il contrario. Molti infatti credevano che il SoC avrebbe incluso il metodo di Cache di AMD introdotto dalla società sui suoi chipset RDNA 2, incluso nell'RX 6000. Questa tecnologia di Cache include una struttura di archiviazione da 128 MB che consentiva ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 15 febbraio 2021) La prima immagine del SoC (System on a Chip) di PlayStation 5 è stata postata tramite Twitter dall'utente FritzchensFritz, specializzato nello scatto diravvicinate dei componenti. Questaha rivelato l'architettura della console e dei suoi chipset. Ci sono molte cose che molti hanno già chiarito su questa immagine dei componenti interni di PS5, e cioè che ledella CPU sono separate. Ciò significa che PlayStation 5 non ha una, sebbene ci siano state speculazioni che affermassero totalmente il contrario. Molti infatti credevano che il SoC avrebbe incluso il metodo didi AMD introdotto dalla società sui suoi chipset RDNA 2, incluso nell'RX 6000. Questa tecnologia diinclude una struttura di archiviazione da 128 MB che consentiva ...

