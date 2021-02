PS5 class action per il drifting nel vivo: 'DualSense difettoso, condotta di Sony illegale, ingannevole e fraudolenta' (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nella giornata di ieri vi avevamo riportato la notizia della class action intentata contro Sony per il drifting del DualSense di PlayStation 5. Ebbene, la causa afferma che Sony era al corrente di questo problema e che la sua condotta risulta essere "fraudolenta, illegale e ingannevole". Come detto precedentemente, la denuncia descrive il controller PS5 DualSense come "difettoso", in quanto contiene "un difetto che consente ai personaggi di muoversi sullo schermo senza che le levette vengano toccate", noto comunemente come drifting. Inoltre, la denuncia afferma che Sony è sempre stata a conoscenza dei problemi "attraverso reclami dei consumatori ... Leggi su eurogamer (Di lunedì 15 febbraio 2021) Nella giornata di ieri vi avevamo riportato la notizia dellaintentata controper ildeldi PlayStation 5. Ebbene, la causa afferma cheera al corrente di questo problema e che la suarisulta essere "". Come detto precedentemente, la denuncia descrive il controller PS5come "", in quanto contiene "un difetto che consente ai personaggi di muoversi sullo schermo senza che le levette vengano toccate", noto comunemente come. Inoltre, la denuncia afferma cheè sempre stata a conoscenza dei problemi "attraverso reclami dei consumatori ...

