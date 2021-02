Priorità alla scuola, lettera aperta al Ministro Bianchi: ritorno in classe, abolizioni classi pollaio e i fondi del Recovery fund (Di lunedì 15 febbraio 2021) Una lettera aperta rivolta al neo Ministro all'Istruzione Patrizio Bianchi per chiedere la riapertura delle scuole in presenza, l'abolizione delle classi cosiddette 'pollaio' con oltre 20 studenti, e la collaborazione sulle scelte da fare circa la destinazione del Recovery fund per la scuola: l'autore è il comitato Priorità alla scuola dopo l'insediamento del nuovo Governo. Con la lettera è stata lanciata anche una raccolta firme sui canali social. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 15 febbraio 2021) Unarivolta al neoall'Istruzione Patrizioper chiedere la riapertura delle scuole in presenza, l'abolizione dellecosiddette '' con oltre 20 studenti, e la collaborazione sulle scelte da fare circa la destinazione delper la: l'autore è il comitatodopo l'insediamento del nuovo Governo. Con laè stata lanciata anche una raccolta firme sui canali social. L'articolo .

valeriafedeli : Su esclusione dirigenti donne dalla terna dei ministri @pdnetwork nel #GovernoDraghi serve chiarimento rapido e pro… - agorarai : 'C'è una sottovalutazione della pandemia nella discussione. C'è una priorità, che è la salute delle persone. L'econ… - meb : Abbiamo condiviso con il presidente Draghi le priorità per il Paese, dal piano vaccini alla scuola, dall’apertura d… - giomo2 : RT @Leonardobecchet: La priorità oggi è avanzare il + possibile con la campagna dei vaccini... Se si arrivasse al 40% prima dell'estate (me… - T_W_Zodiaco : @LaVeritaWeb Penso, il dubbio di lavorare in H non è solo legato alla paga ma alla professione di medico,quello di… -

Ultime Notizie dalla rete : Priorità alla Bianchi: 'Voglio tutti in classe' - Ma per gli studenti ci sono ancora molte criticità

Tra le priorità dichiarate del nuovo ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, c'è quella di riportare il ... si è completata ovunque la riapertura delle superiori, dopo quasi tre mesi di stop alla ...

Senza viabilità non c'è sviluppo socio economico. Una montagna di esempi lo dimostra

... che peraltro forniscono prestazioni indispensabili alla collettività. Al contrario, queste ... Quindi, le priorità viabilistiche, non più prorogabili da parte di Regione Lombardia e Provincia di Bergamo,...

Governo Draghi, Cartabia alla Giustizia: priorità al civile, la prescrizione sarà il primo banco di prova Corriere della Sera Tra ledichiarate del nuovo ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, c'è quella di riportare il ... si è completata ovunque la riapertura delle superiori, dopo quasi tre mesi di stop...... che peraltro forniscono prestazioni indispensabilicollettività. Al contrario, queste ... Quindi, leviabilistiche, non più prorogabili da parte di Regione Lombardia e Provincia di Bergamo,...