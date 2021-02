Prima grana per il governo Draghi: la chiusura dello sci complica il decreto ristori (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il primo ostacolo politico del governo di Mario Draghi è il decreto ristori. L’esecutivo di larghe intese guidato dall’ex presidente della Bce, a un giorno dal giuramento, si è già ritrovato nella più classica disputa da governo Conte. Prima la prospettiva di nuovi lockdown per contenere le varianti del coronavirus. Poi la decisione del ministro della Salute Roberto Speranza di prorogare il blocco dello sci fino al 5 marzo, di fatto fino alla fine della stagione turistica invernale. Infine il vertice di lunedì sera (14 febbraio) tra Matteo Salvini e i tre ministri della Lega: Massimo Garavaglia (in foto al momento del giuramento), Erika Stefani e Giancarlo Giorgetti, ufficialmente per fare il punto su tutte le priorità del Carroccio – da Ilva ad Alitalia ai disabili – ... Leggi su formiche (Di lunedì 15 febbraio 2021) Il primo ostacolo politico deldi Marioè il. L’esecutivo di larghe intese guidato dall’ex presidente della Bce, a un giorno dal giuramento, si è già ritrovato nella più classica disputa daConte.la prospettiva di nuovi lockdown per contenere le varianti del coronavirus. Poi la decisione del ministro della Salute Roberto Speranza di prorogare il bloccosci fino al 5 marzo, di fatto fino alla fine della stagione turistica invernale. Infine il vertice di lunedì sera (14 febbraio) tra Matteo Salvini e i tre ministri della Lega: Massimo Garavaglia (in foto al momento del giuramento), Erika Stefani e Giancarlo Giorgetti, ufficialmente per fare il punto su tutte le priorità del Carroccio – da Ilva ad Alitalia ai disabili – ...

