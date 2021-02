Prima gatta da pelare per Draghi: ministri leghisti furiosi per lo stop allo sci (se ne fregano delle varianti?) (Di lunedì 15 febbraio 2021) Mentre un Beppe Grillo 'pop' dedica al presidente del Consiglio un collage alla Warhol, e cita proprio la frase più iconica di Mario Draghi stimolandolo a un "whatever it takes" per la tutela dell'... Leggi su globalist (Di lunedì 15 febbraio 2021) Mentre un Beppe Grillo 'pop' dedica al presidente del Consiglio un collage alla Warhol, e cita proprio la frase più iconica di Mariostimolandolo a un "whatever it takes" per la tutela dell'...

pattitta685 : RT @BeattiEmma: @GrandeFratello Un trio falso mi insospettisce questa amicizia di Dayane verso Giulia! X me gatta ci cova, non ci credo aff… - BeattiEmma : @GrandeFratello Un trio falso mi insospettisce questa amicizia di Dayane verso Giulia! X me gatta ci cova, non ci c… - __mich8__ : @pain_k91 La gatta viene prima?? - Giusi_gatta : RT @saveriolakadima: Il rispetto prima dei fiori. Rispetto che purtroppo ancora manca in Italia verso le donne. #SanValentino - Gatta_Sa : RT @IlContiAndrea: La prima puntata del serale di #Amici20 andrà in onda sabato 20 marzo (da TvBlog) -