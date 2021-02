Previsioni Meteo del 15 febbraio, Italia ancora sotto il gelo: allerta in 2 regioni (Di lunedì 15 febbraio 2021) Le Previsioni Meteo per l’Italia di lunedì 15 febbraio indicano un allentamento dalle morsa dalla perturbazione atlantica determinata dal vento gelido Burian. Sale la quota neve fino ai 300 metri, rallentano le piogge ma resta intenso il gelo. Il Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, per gestire la situazione avversa, ha emesso un avviso di allerta gialla per Basilicata e Sicilia. Il Bollettino della Protezione Civile Secondo il bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella tarda serata di ieri 14 febbraio e valido fino alla mezzanotte di oggi, 15 febbraio, è stata emessa un’allerta Meteo di livello giallo su Basilicata e Sicilia. Lunedì ... Leggi su ck12 (Di lunedì 15 febbraio 2021) Leper l’di lunedì 15indicano un allentamento dalle morsa dalla perturbazione atlantica determinata dal vento gelido Burian. Sale la quota neve fino ai 300 metri, rallentano le piogge ma resta intenso il. Il Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, per gestire la situazione avversa, ha emesso un avviso digialla per Basilicata e Sicilia. Il Bollettino della Protezione Civile Secondo il bollettino ufficiale del Dipartimento Nazionale per la Protezione Civile, emesso nella tarda serata di ieri 14e valido fino alla mezzanotte di oggi, 15, è stata emessa un’di livello giallo su Basilicata e Sicilia. Lunedì ...

