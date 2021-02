Presutto | “Il Porto di Napoli va rilanciato a livello commerciale | ma senza dimenticare l’ambiente”

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Tempo di lettura: 2 minuti“Ildiha bisogno di esseredal punto di vista, ma ponendo una grande attenzione per. Bisogna avere come priorità uno sviluppo sostenibile”. Così il senatore campano del M5S, Vincenzo, a margine di un confronto avuto questa mattina con il neo presidente dell’Autorità di sistema portuale del Mar Tirreno centrale, Andrea Annunziata. Un confronto nato dall’esigenza di portare alla luce istanze del territorio su problematiche per limitare gli errori passati, ma soprattutto idee di progetti che possano traghettaree la Regione Campania al centro di uno sviluppoprecedenti. “La parola d’ordine – continua– è accelerare per recuperare il ...

"Da oggi - prosegue il senatore- la politica della gestione deldi Napoli parlera' finalmente un 'linguaggio' diverso, piu' produttivo e attento. Personalmente, cosi' come ho fatto ...A tal proposito esistono ricchi dossier sulla zona di levante deldi Napoli, esplicitati in interrogazioni parlamentari, portate avanti dal senatore. Annunziata arriva all'Adsp del ...