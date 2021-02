“PresaDiretta” sul Recovery fund | Fuga da Alcatraz o Thelma? La tv del 15 febbraio

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Per la prima serata in tv, lunedì 15su RaiUno alle 21.25 andrà in onda la fiction “Il commissario Ricciardi”. Verrà proposto l’episodio dal titolo “Il giorno dei morti”: è iniziato un autunno piovoso, Napoli è sotto una coltre di nuvole e di nebbia. Nella settimana dei Morti viene trovato i l cadavere di un bambino. Si chiama Matteo, Tettè per tutti. Uno dei tanti scugnizzi che vivono di espedienti nei vicoli della città. A prima vista, sembra morto di stenti, ma presto Ricciardi scoprirà che forse la morte è stata causata da avvelenamento. La scoperta della verità metterà Ricciardi seriamente in pericolo di vita e costringerà Enrica a fare un voto. Su Canale5 alle 21.45 spazio al “Grande Fratello Vip”, condotto da Alfonso Signorini. Su RaiDue alle 21.20 l’appuntamento è con il telefilm “N.C.I.S”. Verranno proposti tre episodi dal titolo “Fuori dal buio”, ...

è andata a vederecampo che cosa vuol dire: in Puglia, in Sardegna e in Sicilia. E poi in Emilia Romagna, dove l'organizzazione e la programmazione della spesa dei soldi europei ...è andata a vederecampo che cosa vuol dire: in Puglia, in Sardegna e in Sicilia. E poi in Emilia Romagna, dove l'organizzazione e la programmazione della spesa dei soldi europei ...Capitano e leader bianconero, il difensore ha 'tradito' proprio in una delle partite più importanti. Due in Champions e otto in campionato: Pochine per un capitano che deve guidare allo scudetto. Il b ...ROMA - C’è da presentare in Europa il progetto per far ripartire l’Italia. Il Paese è allo stremo, in un anno abbiamo perso quasi 9 punti di Pil e ...