Prenotazioni per il vaccino: sito regione per insegnanti e personale scolastico (Di lunedì 15 febbraio 2021) Parte la campagna di vaccinazione della regione Campania che richiede l’adesione di insegnati e personale scolastico. Inizia la campagna di vaccinazione indetta dalla regione Campania per insegnanti e personale scolastico. È stato creato dalla regione un vero e proprio portale di adesione alla campagna vaccinale, riservata esclusivamente ai corpi docenti e non docenti. La piattaforma ha un facile utilizzo: ogni edificio scolastico dovrà inserire un elenco del personale da dover vaccinare, poi ognuno dovrà confermare la propria adesione in una piattaforma parallela. La vaccinazione è differente dalla campagna indirizzata alle persone over 80 anni promossa dal governo ed ha lo scopo di iniziare a ... Leggi su chenews (Di lunedì 15 febbraio 2021) Parte la campagna di vaccinazione dellaCampania che richiede l’adesione di insegnati e. Inizia la campagna di vaccinazione indetta dallaCampania per. È stato creato dallaun vero e proprio portale di adesione alla campagna vaccinale, riservata esclusivamente ai corpi docenti e non docenti. La piattaforma ha un facile utilizzo: ogni edificiodovrà inserire un elenco delda dover vaccinare, poi ognuno dovrà confermare la propria adesione in una piattaforma parallela. La vaccinazione è differente dalla campagna indirizzata alle persone over 80 anni promossa dal governo ed ha lo scopo di iniziare a ...

sbonaccini : #sanitaER #COVID19 VACCINO per i cittadini con 80 anni e più dell'Emilia-Romagna: alle ore 11 quasi 28mila PRENOTAZ… - sbonaccini : Vaccino anti-Covid per i cittadini over80 dell'Emilia-Romagna, via alle prenotazioni secondo due fasce d'età. Trami… - GiornaleBarga : Vaccino anti Covid, prenotazioni e pre-adesioni per personale sanitario e socio-sanitario - danieledv79 : RT @Corriere: Il click day in Lombardia, partite le prenotazioni per gli over 80: oltre centomila persone in coda - alian_maria : RT @sbonaccini: #sanitaER #COVID19 VACCINO per i cittadini con 80 anni e più dell'Emilia-Romagna: alle ore 11 quasi 28mila PRENOTAZIONI. Pa… -