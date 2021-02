Prende forma la serie CSI | Vegas | nuovo spin-off del franchise per i suoi 20 anni | svelato il cast

Leggi su optimagazine

(Di lunedì 15 febbraio 2021) LaCSI:potrebbe diventare molto presto ilsequel del, se CBS deciderà di ordinarne una stagione completa. Sebbene inizialmente fosse concepita come un evento tv una tantum, ci sono buoni presupposti perché laCSI:diventi uno spettacolo da prima serata a tutti gli effetti. La possibilità di unadi sequel è emersa per la prima volta lo scorso febbraio come un modo per celebrare il 20°versario del. E ora questa potenzialeCSI:, visto che tre attori sono stati scelti per interpretare i protagonisti. Se CBS darà il via alla produzione delt, saranno Paula ...