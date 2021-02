Prende a testate con il casco la fidanzata a San Valentino Arrestato dai carabinieri

(Di lunedì 15 febbraio 2021) Idi Napoli hannoper lesioni aggravate un 43enne napoletano del quartiere Sanità. Una telefonata al 112 ha segnalato una lite in via Posillipo tra un uomo e una donna. Il cittadino che ha segnalato l’aggressione ha anche indicato alcuni numeri della targa dello scooter sul quale viaggiavano. Dopo accurate ricerche ihanno individuato il veicolo in via Coroglio, trovando i due ancora a discutere animatamente. Ed è proprio davanti ai militari che il 43enne con ilindossato ha colpito la donna con dueal volto. L’uomo è stato. Alla donna sono state diagnosticate lesioni ritenute guaribili in 7 giorni. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

BreakingItalyNe : RT @SkyTG24: Napoli, prende a testate la compagna indossando il casco: arrestato - Today_it : L'uomo che prende la compagna a testate indossando il casco nel giorno di San Valentino - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Napoli, prende a testate la compagna indossando il casco: arrestato - Annalagavo : @pesisssimo @GiovanniLongar2 Mio marito, due testate, se le prende sicuro Prima o poi lo becco - massimo_san : RT @SkyTG24: Napoli, prende a testate la compagna indossando il casco: arrestato -

Ultime Notizie dalla rete : Prende testate

Oggi Treviso

...on line, agenzie, radio e TV. Pongo più cautela per i blog ma non li scarto a priori. ...rassegna stampa solo con giornali web italiani? Hai visto mai? Magari appena Ristretto Italiano...... referendum annuale promosso dal mensile Musica Jazz, tra le più autorevoli e longeve... A cinque annilezioni di clarinetto al Conservatorio "Niccolò Piccinni" di Bari poi studia ...Lukaku trascina i nerazzurri alla vittoria contro la Lazio e al primo posto in classifica alla vigilia del Derby. L’Inter batte per 3 a 1 la Lazio e si prende la testa solitaria della classifica. Prot ...Ha colpito per ben due volte a testate, indossando un casco, la compagna. E' accaduto ieri a Napoli, nel giorno di San Valentino. E' stata una telefonata ...